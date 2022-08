Stiri pe aceeasi tema

- Pe 5 august, un accident teribil a avut loc in timpul nopții, atunci cand un tanar de 16 ani a furat cheile mașinii matușii sale și a pornit intr-o cursa nebuna al carui final a fost tragic. Alaturi de el se mai aflau inca trei persoane, care din pacate au pierit in urma inconștienței șoferului. […]…

- In aceasta dimineața, Darius, șoferul de 16 ani care a provocat teribilul accident din Cobadin, s-a stins pe patul de spital, acolo unde se afla in stare grava dupa teribilul impact in care toți cei trei prieteni ai sai au murit. Accidentul a avut loc in urma cu doar cateva zile.

- Un accident puternic a avut loc noaptea trecuta in localitatea Cobadin, din Constanța. Doua autoturisme au intrat in coliziune, apoi au fost aruncate in alte doua mașini parcate. In urma impactului devastator, doua adolescente, in varsta de 13 și 16 ani, și-au pierdut viața. Autoturismul in care acestea…

- Șoferul de 27 de ani care conducea o mașina a companiei Digi este cel care a provocat accidentul de sambata dupa amiaza de la ieșirea din Dumbraveni soldat cu un mort și patru grav raniți. Datele preliminare ale anchetei arata ca șoferul de loc din județul Teleorman a ajuns pe contrasens și a izbit…