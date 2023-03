S-a solicitat accesul rapid la fondurile de pre-aderare pentru Republica Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a cerut in plenul Parlamentului European ca fermirii romani sa fie despagubiți pentru pierderile suferite ca urmare a invadarii pieței de grau ieftin din Ucraina. In plenul de la Strasbourg, in fata lui Manfred Weber si a tuturor sefilor de grupuri politice din…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, accesul rapid la fondurile de pre-aderare pentru Republica Moldova, in contextul dificil cu care se confrunta țara din cauza proximitatii razboiului din Ucraina și al acțiuni

- Europarlamentarul Victor Negrescu a susținut in plenul Parlamentului European, ca Republica Moldova are nevoie de acces rapid la fondurile de pre-aderare la UE, atragand atenția asupra pericolului rus care amenința statul.

- Parlamentul European (PE) se reunește in perioada 13-16 martie, intr-o sesiune plenara la Strasbourg. Astfel, pe ordinea de zi a evenimentului se regasesc și provocarile cu care se confrunta Republica Moldova in fața incercarilor Rusiei de a deraia traiectoria sa pro-europeana, transmite Deschide.md…

- "Ne uitam cu speranta catre viitor si va asigur ca Parlamentul European ramane pe deplin angajat in sprijinirea Parteneriatului Estic. Va respectam si suntem gata sa va sprijinim in realizarea aspiratiilor dumneavoastra in relatia cu Uniunea Europeana", a declarat Roberta Metsola, citata de Deschide.md…

- Parlamentul European (PE) este solidar cu Republica Moldova și va susține conducerea proeuropeana a republicii noastre, sunt asigurarile date de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, prin intermediul unei scrisori deschise, adresate marți, 14 februarie, șefei statului Maia Sandu. „In numele…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a susținut, in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, faptul ca Romania trebuie sa profite de posibilitatea modificarii planurilor naționale de redresare și reziliența, adusa de amendamentul pe care l-a depus la regulament impreuna cu delegația Partidului Social…

- Premierul Natalia Gavrilița și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susțin o conferința de presa. „Dupa ședința de astazi vreau sa transmit un mesaj ferm de sprijin din partea Parlamentului European pentru RM pe calea aderarii europene. Pentru noi RM merita sa fie parte a familiei europene.…