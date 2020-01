Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza. Ninsorile iși fac apariția in cateva zone din Romania! Cum va fi vremea in Capitala in perioada dintre 27-29 decembrie și care sunt maximele și minimele? Prognoza meteo pentru Capitala: 27-29 decembrie 2019 Administrația…

- Vremea va fi in general calda și frumoasa, iar temperaturile maxime vor fi mult mai ridicate decat valorile normale acestei perioade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Prognoza meteo in țaraCerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra…

- Lume multa s-a adunat astazi la Targul International de Caritate. Pentru a 23-a oara, la iarmaroc au participat reprezentanti ai 25 de misiuni diplomatice acreditate in Moldova și organizații internaționale.

- Vremea se raceste semnificativ in Capitala pana sambata, temperaturile urmand sa coboare pana la 0 grade noaptea. Mai exact, maine maxima va fi de 10-11 grade, iar minima din noaptea de joi spre vineri se va situa in jur de 3 grade. Pentru vineri se anunta o maxima de 4-6 grade, iar noaptea de vineri…

- Black Friday 2019 a adunat cele mai populare branduri și magazine online gata sa ofere reduceri de pana la 80% la cele mai cautate și in trend haine din acest sezon. Unele magazine au dat startul cu cateva zile mai devreme de "Vinerea Neagra", lucru care nu a deranjat deloc clienții, poate doar concurența.…

- Au mai ramas doar cateva ore pana cand cele mai mari reduceri din an ne vor lua cu asalt, iar oferta este una foarte variata. Printre cele mai cautate de catre cei care abia au devenit parinți vor fi, cu siguranța, jucariile pentru bebeluși.

- Prognoza meteo pentru Capitala, 4 noiembrie, luni este una imbucuratoare! Locuitorii din București vor avea parte de temperaturi maxime de pana la 17 grade și ziua se anunța a fi una atipica pentru aceasta toamna.

- Au trecut opt ani de cand Irinel Columbeanu a divortat de Monica Gabor cu mare tam tam! Dupa acel moment, afaceristul din Izvorani a rarit-o cu aparitiile la evenimente si pe micile ecrane. Nu a mai vrut sa fie in atentia publica si iata ca, acum, pare-se ca se bucura de aceasta decizie. Isi traieste…