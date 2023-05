S-a deschis sezonul la… căpușe! Vedem in fiecare zi cum intreaga natura se trezește la viața. Efectiv asistam la fel ca in fiecare an la miracolul renașterii. Odata cu aceasta renaștere apar și capușele. Capușele se gasesc pretutindeni in padurile pline de vegetație ale intregii Europe și, desigur, le regasim și la noi. Traiesc din primavara pana toamna, hranindu-se cu sangele animalelor și ocazional al oamenilor. Poate de aceea este important sa nu uitam, cand plecam in excursie, sa fim imbracați cu echipament corect deschis la culoare, pantaloni lungi, bluze cu maneca lunga sa avem o șapca pe cap și in picioare ghete. In felul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul graului este in scadere, saptamana trecuta atingandu-se cel mai scazut nivel, incepand din septembrie 2021. Tendința se manifesta la nivel global, chiar daca nu la fel de puternic precum in Europa sau la Marea Neagra. Pe piața europeana, cotațiile futures au inregistrat, saptamana trecuta, o…

- Studenții moldoveni vor avea oportunitate, in continuare, sa beneficieze de burse in instituțiile de invațamant de peste hotare. La ședința de miercuri, membrii Comisiei politica externa și integrare europeana au avizat inițierea negocierilor pentru aprobarea Acordului privind Programul Central European…

- Ministrul Energiei din Ucraina, German Galuscenko, afirma ca tara sa va produce combustibil nuclear pentru a inlocui combustibilul rusesc pe piata Uniunii Europene, scrie Ukrinform. Astfel, potrivit Ministerului ucrainean al Energiei, German Galuscenko a vizitat firma unde va fi produs combustibil nuclear…

- Romania are doar o democrație „semi-consolidata”, ca și Bulgaria, afirma cel mai recent raport difuzat de organizația Freedom House. Freedom House este o organizație cu sediul central la Washington. Cel mai recent raport anual reflecta situația din anul 2023, din 210 țari și teritorii ale lumii. Pe…

- Pretul oualor in Uniunea Europeana era, in medie, cu 30% mai mare in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022, o crestere usor peste media europeana fiind inregistrata in Romania, unde ouale erau cu 33,7% mai scumpe, arata datele publicate vineri de Eurostat. Comparativ, in luna ianuarie…

- Unsprezece state membre ale Uniunii Europene (UE) s-au angajat, la sfarșitul lunii februarie, sa „consolideze cooperarea” in domeniul energiei nucleare, susținand ca aceasta va ajuta Europa sa-și reduca dependența de combustibilii fosili. Bulgaria, Croația, Republica Ceha, Finlanda, Franța, Ungaria,…

- Miscarea vine pe fondul unei dispute tot mai mari intre Franta si tarile care isi doresc mai multe politici ale UE de promovare a energiei nucleare ca sursa de energie cu emisii scazute de carbon si cele precum Germania si Spania, care spun ca aceasta forma de energie nu ar trebui sa fie pusa pe picior…

- Mai mult, premierul Olandei susține ca spațiul Schengen nu va supraviețui daca Reglementarea Dublin nu este reinnoita.Concret, oficialul cere acum reinnoirea normelor de inregistrare a migranților la frontierele externe ale Uniunii Europene.Acesta considera ca actualele controale la frontiera existente…