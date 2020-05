S-a decis care este ultima zi când mai pot fi contestate amenzile din starea de urgenţă Amenzile date in perioada de urgența mai pot fi contestate doar pana in data de 2 iunie. 300.000 de romani au primit amenzi in valoare de 130 de milioane euro. In baza deciziei CCR, instanta de judecata va anula procesele-verbale de contraventie. Cei care au platit deja amenzile iși vor putea recupera banii de la stat, cu aceeasi conditie: sa formuleze plangere contraventionala la judecatorie. CCR a aratat, in motivarea deciziei prin care amenzile din perioada starii de urgența au fost declarate neconstituționale, ca legea nu intrunește „exigentele de claritate, precizie si previzibilitate”,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

- 2 iunie este ultima zi in care pot fi contestate amenzile date pentru nerespectarea restricțiilor impuse in perioada de urgența. Deși au fost declarate neconstituționale, acestea pot fi anulate doar daca sunt contestate in instanța.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala:…

- Amenzile aplicate in perioada starii de urgența pot fi contestate de vineri, timp de 15 zile, in baza deciziei luate de Curtea Constituționala a Romaniei. Decizia CCR 152/2020, prin care Curtea a stabilit ca amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonantelor militare sunt neconstitutionale, a fost…

- Bucuria deciziei CCR privind neconstituționalitatea amenzilor aplicate de polițiști in stare de urgența e de scurta durata. Avocatul Cristian Ene spune, dupa decizia CCR prin care amenzile din perioada starii de urgența au fost declarate neconstituționale, ca ordonanțele sunt in vigoare și ele pot…

- Procurorul general Gabriela Scutea susține ca sistemul judiciar se va confrunta cu un val „enorm” de plangeri depuse de oamenii care au fost amenda ti pe perioada starii de urgența. Procurorul General a precizat ca estimarea cu privire la contestațiile care vor fi depuse in instanța ii aparține. „Probabil,…

- Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala ordonanta de urgenta prin care au fost majorate amenzile date pentru incalcarea ordonantelor militare pe motiv ca nu au claritate si predictibilitate. Curtea Constitutionala a admis astazi, 6 mai sesizarea Avocatului Poporului impotriva OUG 36/2020,…

- Avocatul Poporului a transmis, marti, recomandari, in contextul nemultumirilor aparute fata de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2020, prin care au fost majorate limitele amenzilor contraventionale si au fost stabilite sanctiuni contraventionale complementare.