- Potrivit procurorului Viorel Teliceanu, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, barbatul locuia la trei-patru case departare de locuinta victimelor si nu are antecedente penale."A explicat autorul ca motivatia de baza a fost faptul ca avea nevoie de bani intrucat era consumator de droguri.…

