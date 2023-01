Stiri pe aceeasi tema

Guvernatorul regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca, in noaptea de 14 spre 15 ianuarie, invadatorii ruși au tras, din nou, asupra raionului Nikopol, noteaza Rador.

Marți seara, sistemele de aparare antiaeriana au distrus un obiect de mici dimensiuni in forma de balon in districtul Miasnikovski din regiunea rusa Rostov, care zbura liber in bataia vantului, a anunțat guvernatorul regiunii Rostov, Vasili Golubev, pe canalul sau de Telegram.

Fortele Aeriene ucrainene denunta joi atacuri ruse "masive" cu rachete de croaziera, in mai multe orase ucrainene, inclusiv la Kiev, iar 90% din orasul Liov (vest) a ramas fara curent in urma atacului, relateaza AFP.

Belarus a emis miercuri o hotarare care restricționeaza temporar accesul in parți din regiunea de sud-est Gomel, care se invecineaza cu Ucraina și Rusia, relateaza Reuters, potrivit RADOR.

Rusia se pregatește sa transfere personal și echipament militar rusesc din Belarus cu scopul de a completa unitați care au suferit pierderi, relateaza Ukrainska Pravda.

Seful Administratiei Militare Regionale Luhansk, Serhi Haidai, a declarat ca aparatorii ucraineni au reușit sa elibereze pana acum 12 așezari localitati din aceasta regiune estica a Ucrainei.

Autoritațile ruse au trimis Iranului bani in numerar și modele de arme occidentale capturate in razboiul din Ucraina, primind in schimb un transport de drone, a declarat pentru Sky News o sursa din randul serviciilor de securitate, noteaza MEDUZA citat de RADOR.

Președintele a menționat ca nu se poate vorbi de negocieri cu Rusia, deoarece Federația Rusa este o țara terorista. Iar sfarșitul razboiului va avea loc numai atunci cand Ucraina va returna toate teritoriile ocupate temporar, inclusiv Donbass și Crimeea.