Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a anuntat ca, in prima parte a anului 2020, va demara constructia la un santier naval din Kerci (Crimeea) a doua nave universale de desant similare cu portavioanele franceze de tip Mistral, potrivit agentiei de presa RIA Novosti, care citeaza o sursa din domeniul industriei de aparare, dupa…

- Rusia va face "tot posibilul ca sa nu dezamageasca" UEFA la Campionatul European de fotbal din 2020, a asigurat miercuri presedintele Vladimir Putin, a carui tara risca sa fie exclusa patru ani din sportul international din cauza unui scandal de dopaj, scrie AFP, potrivit Agerpres."Vom…

- CIRCUITE TURISTICE 2020! Plecare cu avion din Cluj Napoca! De la 395 euro/persoana ISTANBUL Plecare cu avion din Cluj in 21.03.2020 De la 395E/ pers /4 zile|3 nopti Istanbul este unul dintre cele mai spectaculoase orase din lume, care se intinde pe 2 continente, despartite de stramtoarea Bosfor, si…

- Federatia rusa de fotbal (RFS) a decis ca echipa nationala sa dispute ultimele meciuri din campania de calificare la EURO 2020 cu fostele tricouri, dupa ce Adidas a imprimat invers drapelul national pe noul tricou al reprezentativei, informeaza Agerpres."Echipa va juca la urmatoarele meciuri…

- Consumul de alcool in Rusia a scazut cu 43% in perioada 2003-2016, arata un raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat de Agerpres. Acest declin a crescut speranța de viața a rușilor de la 57 de ani la inceputul anilor 1990, la 68 de ani in prezent. Acum, in Rusia se bea mai puțin alcool…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, crede ca Rusia este implicata in cazul controversatei conversatii a presedintelui Donald Trump cu omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, privind anchetarea lui Joseph Biden si a fiului acestuia, Hunter Biden."Este gresit ca orice…

- Studiul a fost realizat de expertii de la Universitatea Princeton. Ei au simulat un conflict care ar incepe cu folosirea armelor conventionale. Rusii ar folosi primii arma nucleara, undeva in zona granitei dintre Germania si Polonia. NATO ar riposta cu un atac nuclear in regiunea Kaliningrad iar conflictul…

- Tenismanul slovac Martin Klizan a fost eliminat in primul tur al turneului ATP de al Sankt Petersburg (Rusia), pe care l-a castigat in 2012, fiind invins cu 6-2, 7-5 de spaniolul Roberto Carballes Baena, intr-o partida disputata marti.