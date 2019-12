Ruşii, condamnaţi la moarte. Strategia naţională le interzice medicamentele din străinătate Rezultatele nu sunt aceleași, iar medicii avertizeaza ca va crește alarmant mortalitatea.



Acum cațiva ani, Kremlinul a introdus o strategie naționala poreclita "patriotism medical" prin care medicamentele straine au fost inlocuite cu generice fabricate in Rusia. Dar nu cu aceleași rezultate.



Medicii avertizeaza ca rata mortalitații in randul copiilor care sufera de cancer, de exemplu, va crește cu 30 de procente.



O petiție prin care pacienții cer sa li se permita sa foloseasca cele mai bune medicamente, indiferent unde sunt produse, a fost semnata de sute de mii de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

