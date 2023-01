Rușii au reușit o lovitură ce a provocat o explozie ce seamănă cu o „mini” ciupercă nucleară VIDEO O inregistrare video aparuta pe rețelele de socializare a surprins urmarea spectaculoasa a unei lovituri rare reușite de ruși: o explozie a unui sistem antiaerian S-300 al forțelor ucrainene care arata ca detonarea unei arme nucleare tactice de mici dimensiuni. Lovitura ar fi fost reușita de forțele Moscovei cu un lansator de rachete Iskander 9K720 care are o raza de aproximativ 400-500 de kilometri și a intrat in dotarea armatei ruse in 2006. Deși acest sistem are capacitate duala de a transporta atat focoase convenționale, cat și nucleare, explozia spectaculoasa din inregistrare se datoreaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

