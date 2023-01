Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat ca specialiștii IT sunt la mare cautare in țara. Potrivit lui Peskov, Kremlinul este interesat sa creeze condițiile necesare pentru intoarcerea specialiștilor IT in Rusia, deoarece aceștia reprezinta o categorie de specialisti care se gasesc greu, fiind valorosi. El a remarcat, de asemenea, necesitatea de a conlucra cu ei pentru ca aceștia sa-și continue activitațile in beneficiul Federației Ruse. Anterior, Aleksandr Hinstein, președintele Comitetului pentru politica informaționala, tehnologii informaționale…