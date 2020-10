Rusia/Putin: Aproximativ 5.000 de oameni, ucişi în conflictul din Nagorno-Karabah Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat joi ca aproape 5.000 de oameni au fost ucisi in luptele dintre Azerbaidjan si fortele etnice armene in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza Reuters si AFP. ''Exista o multime de victime de ambele parti, mai mult de 2.000 de fiecare parte'', a spus Putin la o intalnire a Clubului de discutii Valdai. Autoritatile din Nagorno-Karabah au declarat ca 874 de oameni din personalul militar local au fost ucisi din 27 septembrie, pe langa 37 de civili. Azerbaidjanul sustine ca 61 de civili azeri au fost ucisi si 291 raniti, dar nu a dezvaluit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

