Rusia susţine că a început retragerea trupelor mobilizate în Crimeea, după exerciţii (TASS) Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca a inceput retragerea trupelor mobilizate in ultimul timp in Crimeea spre bazele lor permanente dupa participarea acestora la exercitii militare, a relatat agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters.



Rusia a anuntat joi ca a ordonat trupelor sale sa revina la bazele lor permanente din zona de granita cu Ucraina, aparent punand capat mobilizarii a zeci de mii de soldati la frontiera ruso-ucraineana, ceea ce a suscitat ingrijorarea Occidentului, noteaza agentia de presa britanica. AGERPRES/(AS-autor:Lilia Traci, editor: Gabriela… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

