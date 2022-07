Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a intrat in Ucraina sigura pe un succes rapid, care sa potoleasca dorința Ucrainei de a se rupe din sfera ei de influența și de a merge spre vest. Azi, la patru luni de la debutul conflictului, trupele lui Putin sunt blocate cam in același punct ca la startul invaziei, despre un succes militar…

- Sporesc temerile ca blocada rusa asupra porturilor ucraiene, din sud, pentru a impiedica exporturile de grane, ar putea duce la o criza alimentara de proporții in lumea intreaga. Lipsa acestor cereale ar putea provoca mai multe victime decat razboiul propriu-zis, a avertizat guvernul britanic. La randul…

- Invazia Rusiei din Ucraina s-a transformat intr-un conflict confuz deoarece Putin, care este inca spion in sufletul sau, s-a ratacit sub o viziune greșita, arata Naoka Yoshino, in publicația Nikkei Asia, din Japonia.Moscova a luat ”singura decizie corecta” cu privire la Ucraina, a declarat luni, 9 mai…

- Presedintele Joe Biden a declarat joi ca Statele Unite nu vor lasa Moscova sa intimideze tarile europene amenintandu-le ca le vor priva de resurse energetice, dupa ce au fost oprite livrarile de gaz catre Polonia si Bulgaria, transmite AFP. ‘Nu ii vom lasa sa isi ii foloseasca rezervele de petrol sau…

- Rusia a predat Ucrainei un proiect de pace, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile ruse de presa. „In prezent, proiectul nostru de document care include formulari absolut clar elaborate a fost inmanat partii ucrainene. Mingea este in curtea lor, asteptam…

- Miercuri, Parlamentul Japoniei a aprobat revocarea clauzei „natiunii celei mai favorizate” acordate Rusiei, o masura luata in consonanta cu alte tari pentru a sanctiona Moscova pentru invadarea Ucrainei, transmite agentia Kyodo. In urma acestei decizii, Rusia va pierde beneficiile in materie de tarife…

- Pentagonul anunța ca primele incarcaturi din noua transa de ajutor militar american pentru Ucraina au ajuns deja la frontierele tarii pentru a fi predate armatei ucrainene, a comunicat, luni, instituția, potrivit AFP. Dupa ce presedintele Joe Biden a anunțat, miercuri, o noua transa de 800 de milioane…