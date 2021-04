Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea penitenciarelor din Rusia a transmis luni ca a decis transferul opozantului Alexei Navalnii, aflat in greva foamei, la un spital destinat deținuților, relateaza Reuters. Administrația SUA a avertizat Rusia ca vor exista consecinte daca Alexei Navalnii va muri in inchisoare.Conducerea inchisorii…

- Casa Alba a avertizat, duminica, ca Rusia va suporta anumite „consecințe” daca opozantul Alexei Navalnii, a carui stare de sanatate s-a deteriorat de cand se afla in inchisoare, va muri. In același timp, ambasadorul rus da asigurari ca acest lucru nu se va intampla, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Sanatatea lui Alexei Navalnii este „satisfacatoare”, afirma Serviciul Federal al Penitenciarelor din Rusia (FSIN), la o zi dupa alerta lansata de apropiati ai opozantului rus, care au avertizat ca starea de sanatate a acestuia s-a deteriorat dupa ce a fost mutat intr-o colonie penitenciara, relateaza…

- Opozantul rus Alexei Navalnîi este într-o condiție stabila și satisfacatoare, a transmis Serviciul Penitenciar Federal al Rusiei, dupa ce aliații opozantului au dat alarma în privința starii de sanatate a acestuia, potrivit Reuters.Serviciul penitenciar a spus ca închisorile…

- La cateva saptamani dupa ce Alexei Navalnii a dezvaluit imagini și informații despre proprietatea de lux de la malul Marii Negre care i-ar aparține lui Vladimir Putin, televiziunea de stat din Rusia a ieșit la contraatac. A prezentat un material despre casa in care principalul opozant al liderului de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a organizat luni o intalnire, prin intermediul unei videoconferinte, cu studentii mai multor institutii de invatamant superior din tara, cu ocazia Zilei Studentilor din Rusia, marcata astazi. In cadrul acestei intalniri, Putin si-a amintit cum a invatat sa cante la…

- Reintoarcerea in Rusia a lui Alexei Navalnii seamana cu o invitație la a-l martiriza. E ca o mutare de șah adresata lui Putin. Daca liderul de la Kremlin il elimina, iese prost. La fel și in varianta in care-l lasa sa-și faca jocul. E aici un amestec de inconștiența, curaj, de nevoie…

- Mii de susținatori ai activistului Alexei Navalnii au ieșit sambata la proteste in mai multe orașe ale Rusiei pentru a cere eliberarea acestuia. Manifestantii s-au incaierat cu polițiștii. In doar cateva ore, oamenii legii au facut zeci de rețineri.