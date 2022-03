Rusia a stabilit noi reguli stricte pentru străinii care solicită aprobare pentru a cumpăra şi vinde active ruseşti Rusia a oprit temporar strainii sa tranzactioneze active rusesti in aceasta luna, spunand ca doreste sa se asigure ca deciziile de retragere a investitiilor sunt luate in considerare si nu sunt determinate de presiunea politica, dupa invazia Moscovei in Ucraina. Acum a dezvaluit detaliile unui proces de aplicare care trebuie urmat inainte ca Ministerul de Finante sa decida daca activele pot fi tranzactionate, inclusiv dezvaluirea oricaror beneficiari si investitii strategice, cum ar fi apararea. Fondurile cu expunere de zeci de miliarde de dolari in Rusia asteapta detalii cu privire la restrictiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

