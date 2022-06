Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa isi achite obligatiile pe care le are fata de detinatorii de eurobonduri utilizand un mecanism similar cu schema care in prezent este utilizata pentru plata in ruble a gazelor naturale rusesti, informeaza un articol publicat luni in cotidianul financiar rus Vedomosti in care este…

- Prim-ministrul italian Mario Draghi a declarat miercuri ca este increzator ca cererea Moscovei ca importatorii europeni de gaz din Rusia sa plateasca in ruble nu va conduce la o perturbare a livrarilor, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ședința de criza la nivelul Uniunii Europene. Ministrii Energiei din statele membre UE se reunesc luni, 2 mai, de urgența, pentru a gasi o rezolvare la situația privind gazul rusesc pe care Putin spune ca-l va livra doar daca va fi platit in ruble.Blocul comunitar se straduieste sa vina cu…

- Companiile europene ale caror contracte de furnizare de gaze naturale incheiate cu Rusia stipuleaza ca plata se face in euro sau dolari nu ar trebui sa dea curs cererii Rusiei privind plata in ruble, a anuntat vineri Comisia Europeana, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Companiile europene ale caror contracte de furnizare de gaze naturale incheiate cu Rusia stipuleaza ca plata se face in euro sau dolari nu ar trebui sa dea curs cererii Rusiei privind plata in ruble, a anuntat vineri Comisia Europeana, transmite Reuters.

- Rusia nu va sista livrarile de gaze naturale catre Europa incepand de vineri dar ca decizia de a accepta plațile doar in ruble ramane cea mai de incredere opțiune pentru Moscova, a anunțat vineri Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de Reuters . Peskov a explicat decizia legata…

- Rusia nu renunța la cererea de a-i fi platite gazele in ruble și spune ca va veni, pana joi, cu aranjamente practice prin care acest lucru poate fi facut, relateaza Reuters. Anunțul rușilor vine in ciuda raspunsului anterior al mai multor țari europene care au spus ca o asemenea solicitare din partea…