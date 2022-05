Regiunea Herson, aflata sub ocupatia armatei ruse si-a inchis „granitele” catre zonele controlate de Ucraina. Anuntul a fost facut sambata de adjunctul sefului administratiei ruse instalate in Herson, Kiril Stremusov. „Granita este acum inchisa din motive de securitate. Nu recomandam calatoria in Ucraina, indiferent de motiv”, a spus Stremusov. Au inchis trecerea spre Nicolaev si […] The post Rusia a inchis granita cu Ucraina! first appeared on Ziarul National .