- Criza din Ucraina. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Intalnirea va avea loc miercuri, 26 ianuarie 2022, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni. Președintele Romaniei a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, miercuri,…

- Rusia a anuntat joi exercitii navale de amploare in ianuarie si in februarie in Atlantic, Arctica, Pacific si in Marea Mediterana pe fondul acutizarii tensiunilor cu Occidentul, relateaza AFP si EFE. "In total, peste 140 de nave de razboi si vase de sprijin, peste 60 de avioane, 1.000 de echipamente…

- Rusia continua sa amenințe Occidentul, agitand apele. Moscova se pregatește de o noua lovitura, la scurt timp dupa ce a adunat zeci de mii de trupe la granița cu Ucraina. Deși anunța cu doar cateva zile in urma ca nu va ataca Ucraina, organizeaza vineri exerciții militare navale in Atlantic, Arctica,…

- Rusia a anuntat joi exercitii navale in Atlantic, Arctica, Pacific si in Marea Mediterana, pe fondul acutizarii tensiunilor cu Occidentul. Exercițiile vor avea loc in ianuarie si in februarie.

- Desfașurarea de catre Rusia a zeci de mii de trupe in nordul, estul și sudul Ucrainei alimenteaza temerile in Kiev și capitalele occidentale ca Moscova planuiește un nou atac. „Tobele razboiului bat cu putere”, a spus un inalt diplomat american, citat de Reuters.

- Aproximativ 3.000 de militari rusi au initiat, marti, exercitii cu munitie reala in zone din vestul Rusiei, inclusiv in apropierea Ucrainei, in contextul tensiunilor cu Alianta Nord-Atlantica, informeaza agentiile de presa Interfax si Reuters.

- Forte militare ucrainene au efectuat exercitii de lupta cu rachete antitanc Javelin, de fabricatie americana, intr-o zona de conflict cu separatistii in estul tarii, pe fondul amplificarii tensiunilor cu Rusia, a relatat miercuri postul de televiziune ucrainean Dom, potrivit agentiei Reuters, anunța…