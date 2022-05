Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat, luni, ca decizia Finlandei și Suediei de a adera la NATO este o greșeala care va avea „consecințe considerabile” și va duce la o schimbare radicala a situației mondiale, relateaza agențiile rusești de presa, citate de Le Figaro. Riabkov…

- Cei care isi imagineaza ca Razboiul Rece poate fi evitat nu realizeaza amploarea turbulentelor geopolitice cu care ne confruntamsi faptul ca acesta este deja in curs. „Razboiul Rece nu s-a incheiat de fapt niciodata", scrie in Foreign Affairs istoricul Stephen Kotkin, de la Universitatea Princeton,…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, spune ca pericolul unui razboi nuclear este „real", dar susține ca țara sa incearca sa reduca riscurile, anunța CNN, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova susține oferirea garanțiilor de securitate nu numai pentru ea, ci și pentru Ucraina și Europa, il citeaza RIA Novosti. "Sintem pentru ca garanțiile de securitate sa fie oferite Ucrainei, tuturor țarilor europene și Rusiei in conformitate…

- Seful Comitetului de ancheta rus, Aleksandr Bastrikin, a dispus marti seara inceperea unei investigatii cu privire la profanarea unor morminte ale soldatilor sovietici din cimitirul comunei Motca, din judetul Iasi, a informat agentia de presa oficiala rusa TASS , citata de Agerpres. „A.I. (Aleksandr…

- "Responsabilitatea pentru distrugerea spațiului umanitar comun de pe continent și consecințele pentru Consiliul Europei – care, fara Rusia, iși va pierde caracterul paneuropean – vor fi suportate numai de cei care ne obliga sa facem acest pas," a transmis Ministerul de Externe de la Moscova.Potrivit…

- Rusia a anuntat, marti, ca a primit garantii scrise din partea Statelor Unite ca va putea continua cooperarea comerciala cu Iranul in pofida sanctiunilor masive impuse de Occident din cauza razboiului din Ucraina. "Am primit garantii scrise, au fost incluse in acordurile de relansare a Planului General…