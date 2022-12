Rusia: 20 de morți din cauza unui incendiu la un cămin de bătrâni ilegal Un incendiu izbucnit vineri intr-un camin de batrani care functiona ilegal in orasul rus Kemerovo, in regiunea Siberia de Vest, a ucis 20 de persoane, au anuntat sambata serviciile de urgenta citate de agentia TASS, preluata de Reuters. ”La locul incendiului, salvatorii continua sa caute printre daramaturi, in conditii de temperatura scazuta. Conform celor mai recente date, 20 de persoane au decedat”, au transmis serviciile de urgenta. Incendiul a izbucnit intr-o cladire de lemn cu doua niveluri Incendiul a izbucnit intr-o cladire de lemn cu doua niveluri a unui camin de batrani privat din Kemerovo,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

