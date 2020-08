Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Preoteasa, fiul directorului de la Protectia Copilului, se va casatori la sfarsitul saptamanii. Acesti are doi nasi parlamentari, pe Victor Ponta si Oana Mizil. Constantin Preoteasa, tatal ginerelui, a povestiti pe Radio Infinit ca fiul sau e...

- Mircea Negulescu, fostul procuror de la DNA Ploiești, a fost reținut, miercuri seara, de procurorii din cadrul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie! Potrivit primelor informații, potrivit unor surse Negulescu a fost reținut in dosarul Tony Blair, scrie Mediafax. Potrivit primelor informații,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, ar fi participat, in weekend, la nunta fiicei unuia dintre cei mai apropiați prieteni ai sai, omul de afaceri Romeo Dunca.Citește și: Cristian Tudor Popescu, dupa ce s-a aflat ca Andreea Esca are coronavirus: 3 intrebari i-aș adresa Nunta a fost una…

- Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant PONTA VICTOR VIOREL, impotriva Sentintei civile nr. 363 din 07 februarie 2017, a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, ca nefondat. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 13 iulie 2020" – se arata…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv cererea prin care fostul premier Victor Ponta a solicitat anularea ordinului ministrului Educatiei prin care i-a fost retras in anul 2016 titlul de doctor in drept, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Instanta suprema a respins luni recursul…

- Senatorul PSD, Daniel Zamfir, susține ca sistemul s-a pus impotriva Gabrielei Firea și remarca faptul ca ”unii se detoneaza la comanda”. Zamfir arata ca intrarea lui Victor Ponta in cursa și decizia lui Robert Negoița de a nu mai candida din partea PSD fac parte din planul de a o slabi pe Gabriela…

- Gabriela Firea i-a cerut lui Marcel Ciolacu sa accepte orice conditie pusa de Victor Ponta pentru o alianta PSD-ProRomania. Firea se teme ca Ponta, in cazul in care nu va bate palma cu Ciolacu, va arunca in cursa pentru Primaria Capitalei un candidat din partea ProRomania, care va rupe din electoratul…

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI si unul dintre apropiatii PSD, s-a dus miercuri la Parlament cu scopul de a-l convinge pe liderul social-democrat Marcel Ciolacu sa voteze prelungirea starii de alerta. Intalnirea a avut loc miercuri dimineata in biroul lui Ciolacu. Voturile PSD sunt decisive. Guvernul…