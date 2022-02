Stiri pe aceeasi tema

- „Poziția oficiala a AUR nu poate fi alta decat ceea ce spune legea in Romania”, a declarat Simion pentru Jewish Telegraphic Agency . „Legea spune un lucru și nu este posibil in Romania sa avem o parere diferita,” a precizat acesta, referindu-se la legea care condamna incrimineaza negarea Holocaustului.Intrebat…

- Publicatia Jewish Telegraphic Agency il prezinta pe Calin Georgescu drept o figura politica din Romania care lauda un lider fascist antisemit, facand referire la declaratiile sale in care ii numeste „eroi ai neamului romanesc” pe seful legionar Corneliu Zelea Codreanu, autorul unor asasinate politice…

- George Simion, liderul AUR, a declarat in presa din Israel ca afirmațiile facute de Calin Georgescu nu reprezinta in niciun fel partidul AUR sau poziția oficiala a acestuia. Simion a mai menționat, in aceeași publicație, Jewish Telegraphic Agency, ca declarațiile controversate ale lui Calin…

- Copreședintele AUR, George Simion, a comentat interviul lui Calin Georgescu (caruia i s-a propus funcția de președinte de onoare al AUR), in care cel din urma și-a exprimat admirația pentru de Corneliu Zelea Codreanu sau mareșalul Ion Antonescu. „In Romania este o lege, nu ai voie sa vorbești…

- Președintele Comunitații Evreiești din Romania, Silviu Vexler, susține ca incercarea lui Calin Georgescu, propus ca președinte de onoare al AUR, de a le curața imaginea lui Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu este inutila. Vexler arata ca indiferent de alte opinii, cei doi vor ramane in istorie…

- Presedintele de onoare propus de AUR, Calin Georgescu, afirma, dupa ce i-a plasat pe Corneliu Zelea Codreanu si Ion Antonescu intre eroii neamului, ca „toti au facut si fapte bune si altele mai putin bune”. „Istoria a fost mistificata”, sustine Georgescu, precizand ca este rolul istoricilor sa dovedeasca…

- Eli Hazan, directorul pentru afaceri externe și purtator de cuvant al Likud, a scris sambata seara tuturor parlamentarilor partidului, instruindu-i sa nu aiba nimic de-a face cu Partidul AUR din Romania. „Acest partid este antisemit”, a avertizat Eli Hazan, informeaza Jerusalem Post , citat de HotNews.ro…