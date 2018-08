Rosso-nerii intalnesc Corvinul Hunedoara Rosso-nerii au mai disputat in aceasta vara cateva amicale. Primul a fost cu echipa de Liga a II-a, ASU Politehnica Timișoara, incheiat cu scorul de 2-2. In al doilea meci de pregatire, elevii lui Octavian Benga au pierdut, scor 1-2, in fața Ripensiei Timișoara, iar primul succes din amicale a venit impotriva formației Pobeda Dudeștii Vechi, pe care au invins-o cu scorul de 3-1. Tot cu victorie a fost și jocul disputat de reșițeni la Lugoj, cu CSM-ul din localitate, victoria clara fiind consfințita de golurile lui Miranda, Ene și Staicu. CSM Reșița i-a transferat in aceasta vara pe Wanderson… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

