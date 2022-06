Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cazacu a uitat complet de toate domnișoarele care roiau in jurul lui, mai ales pentru ca Ramona Olaru a știut sa-i puna inima pe „jar” inca de la inceput. Sportivul a fost mai atent ca niciodata la nevoile iubitei lui. Paparazii Spynews.ro au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in cele mai…

- Margot Robbie a fost surprinsa pe platourile de filmare ale celui mai nou film in care va juca, regizat de Greta Gerwig. Fanii au putut observa costumul impresionant de Barbie, care ii vine perfect frumoasei actrițe. Vedeta de la Hollywood in varsta de 31 de ani arata foarte bine in roz. Robbie a defilat…

- Doinița Oancea are un nou iubit și a fost surpriza cand se saruta cu el in parcarea unui mall din Capitala, scrie mediaflux.ro. Actrița nu a ezitat sa aiba gesturi tandre in vazul tuturor.La inceputul anului trecut, Doinița Oancea s-a desparțit de barbatul cu care a avut o relație timp de 5 ani și care…

- Raluca Moianu era in atenția telespectatorilor in urma cu mai bine de 15 ani. Avea un succes rasunator la un post de televiziune unde era prezentatoarea unei emisiuni despre iertare, dar viața ei a luat o intorsatura neașteptata. De cand s-a retras din lumina reflectoarelor, fosta prezentatoare TV iși…

- Fiecare roman a vazut-o cel puțin o data pe micile ecrane, insa noi avem imagini pe care nimeni nu le-a mai vazut pana acum, cu Olimpia Melinte. Celebra actrița a atras toate privirile pe strazile din Capitala, cu o ținuta superba și cu un zambet de milioane. Iata ce imagini au surprins paparazzii de…

- Fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia, iși petrece timpul liber exact ca un om obișnuit și fara pretenții. Aceasta a fost surprinsa de catre Paparazzi Spynews.ro intr-un mall din Capitala, fiind foarte relaxata. Insa, un gest rușinos facut poate fara sa iși dea seama, o va face sa regrete.…

- Sute de tineri s-au calcat in picioare intr-un club din Capitala iar unii dintre ei au fost striviti in imbulzeala. Panica a izbucnit dupa ce o persoana a dat cu spray lacrimogen in local, in mijlocul oamenilor. Mulțiau fost salvați de agentii de paza care i-au scos cu greu de sub multime, in scene…