- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) susține ca numarul 112 a fost apelat in 2020 de 4,4 milioane de ori din greșeala, pentru a cere informații, pentru a face farse ori pentru adresa injurii. „Operatorii STS au preluat, anul trecut, peste 10 milioane de apeluri, in medie, in mai puțin de 4 secunde”,…

- Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat, joi, ca operatorii de la 112 au preluat, anul trecut, 10.234.595 de apeluri, mai puține cu 1.067.286 fața de 2019. 458.370 de apeluri au avut legatura cu noul coronavirus. Acestea au fost inregistrate in perioada februarie-decembrie 2020. Anul…

- Primul apel la numarul de urgența 112 pentru anunțarea incendiului de la Institutul Matei Balș din București a fost primit vineri, 29 ianuarie, la ora 5.04, iar in total au fost zece apeluri, transmite Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), informeaza News.ro.Potrivit informarii STS, primul apel…