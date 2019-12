Romanii vin acasa de Craciun din toate colturile lumii - cel mai scump bilet de avion cumparat a fost de 2.138 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul mediu platit de catre romani pe un bilet de avion, in perioada sarbatorilor de iarna, este de 151 de euro, iar zborurile cu plecare in decembrie 2019 vor inregistra, pana la finalul anului, cresteri de pana la 30% fata de anul anterior, reiese dintr-un studiu publicat, vineri, de o agentie de…

- Topul celor mai aglomerate aeroporturi din UE. Numarul de pasageri aerieni transportați in 2018 a ajuns la recordul de 1,1 mld. persoane Aproape 14 milioane de pasageri au tranzitat, in 2018, aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, in crestere cu 7,9% comparativ cu 2017, arata datele publicate vineri…

- Tarom ofera in intervalul 15-20 octombrie tarife reduse la zborurile catre anumite destinatii, potrivit unui comunicat al companiei aeriene naționale. Oferta cuprinde perioadele 1 noiembrie - 14 decembrie 2019 si 11 ianuarie - 31 martie 2020 (data ultimului retur). Rutele incluse in oferta Tarom și…

- Potrivit unui comunicat de presa al operatorului aerian, transmis marti Agerpres, o prima categorie de tarife porneste de la 119 de euro (calatorie dus-intors, cu toate taxele incluse) pe rutele Bucuresti - Atena, Istanbul, Frankfurt, Munchen, Roma, Chisinau, Hamburg, Tbilisi si Tel Aviv. De…

- Zborurile internationale preferate de romani in aceasta vara au fost catre tari precum Marea Britanie, cu peste 22,6 % din numarul total de bilete de avion achizitionate, aceasta fiind urmata de Italia (20%), Germania (13%) si Spania (9%), arata datele agentiei online de turism eSky Romania.…

- Care sunt cele mai vizitate tari in vara anului 2019? Care este orasul pe care romanii il prefera? Exista o crestere a calatoriilor aeriene fata de anul trecut? O analiza a specialistilor agentiei de turism online eSky arata ca numarul de rezervari pentru perioada de vara depaseste cu aproape…

- Peste 46.500 de semnaturi au fost stranse in judetul Maramures pentru candidatura lui Klaus Iohannis la presedintia Romaniei, din totalul de peste 2,2 milioane. Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca acest este un semn ca maramuresenii si romanii au incredere in presedintele tarii. “Din…

- „In sfarșit, o “bucurie”: șoseaua Kiseleff este inchisa traficului de la un capat la altul, pentru o noua “paranghelie l”. Ca sa traversezi pe la Arcul de Triumf spre Domenii, trebuie sa te inscrii intr-un șir interminabil de mașini, care se mișca in ritm de melc, ca sa ajungi la Piața Presei Libere,…