Românii sunt ȚEPUIȚI la RCA: Doar 15% din încasări dau asigurătorii pentru reparația mașinilor Dupa ce asiguratorii au țipat peste tot ca pierd bani in Romania din cauza tarifelor mari din service-uri, raportul ASF pe anul 2022 a aratat o realitate șocanta. Sumele platite de firmele de asigurari pentru manopera din service-uri la reparațiile mașinilor reprezinta sub 2% din incasarile polițelor RCA. Cu piese cu tot, care oricum vin din import, service-urile primesc doar 15% din polițele RCA. Potrivit unui raport al UE, in Romania se inregistreaza cea mai mica valoare a despagubirilor pe polițele RCA. Reprezentanții Confederației Operatorilor de Transport Autorizați din Romania (COTAR) susțin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania este cel mai mare exportator de mașini second-hand din Europa, mulți romani alegand sa iși cumpere un autoturism de acolo. Cu toate acestea, multe dintre vehicule iși schimba proprietarii in cel mai puțin transparent mod posibil, piața din Romania nefiind o excepție. Iata cum sa te ferești…

- Romanii sunt foarte preocupați de hrana fara riscuri, conform ultimului Eurobarometru comandat de Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara (EFSA). 59 la suta dintre ei considera siguranța alimentara cel mai important criteriu in achiziția mancarii, fața de numai 46 la suta, media europeana,…

- Cu o cifra de afaceri de 9,12 miliarde de lei si un profit de 4 miliarde de lei in 2022, Hidrolectrica este una dintre cele mai mari companii energetice din Europa de Sud-Est si este cel mai mare producator de energie electrica din regiune. Compania este furnizor de electricitate pentru sute de mii…

- Romanii pot sa cumpere 78 milioane de actiuni la cea mai valoroasa companie de stat: oferta de 8,8 miliarde de lei la pretul maxim de subscriere de 112 lei, evaluare de 50,4 miliarde de lei. Deja s-au acontat acțiuni de 2,24 miliarde de lei. „Trei grupuri de investitori institutionali romani (“Investitorii…

- Potrivit studiifinanciare.ro , Romania este inca țara cu cele mai puține locuințe asigurate din Uniunea Europeana și una dintre cele mai expuse in caz de calamitate din intreaga lume civilizata. Valul de inundații anunțat astazi, devenit deja o obișnuința anuala, ar trebui sa ne faca sa ne gandim la…

- Producatorul roman de energie Hidroelectrica iși propune sa stranga peste 1 miliard de euro (1,07 miliarde de dolari) in ceea ce se anunța a fi una dintre cele mai mari oferte publice inițiale (IPO) din Europa din acest an, noteaza analiștii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in ultimul Morning…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a constatat, in urma materialului transmis de conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) catre Parlamentul Romaniei, cu privire la cauzele majorarii tarifelor RCA, ca membrii Parlamentului sunt induși in…

- Romanii au rezervat deja zboruri pentru minivacantele de 1 Mai si de Rusalii, iar topul destinatiilor alese de ei arata astfel: Italia, Spania, Marea Britanie, Franta si Grecia. Statistica unei companii din industria turismului arata ca, in medie, romanii și-au rezervat bilete de avion pentru perioada…