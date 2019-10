Românii preferă să plătească facturile în numerar (studiu) Platile in numerar continua sa fie considerate cele mai sigure de catre romani, in conditiile in care mai mult de jumatate dintre acestia prefera sa plateasca prin aceasta metoda facturile de utilitati, potrivit unui studiu referitor la comportamentul romanilor raportat la plata facturilor.



"Cand vine vorba de utilitati, 7 din 10 romani obisnuiesc sa le plateasca personal si achita cel putin o factura prin intermediul sistemului electronic PayPoint. 3 din 10 respondenti care au utilizat un sistem electronic de plata in ultimele 3 luni asociaza dispozitivul electronic folosit cu PayPoint",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

