- Autoritatile din Grecia anunta ca 61 de romani sunt infectati cu coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a intreprins masuri pentru a afla situatia tuturor turistilor romani din Grecia si transmite informatii despre 16 persoane. Institutia precizeaza ca unii romani au refuzat ca situatia…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca romanii care aleg sa se testeze pentru infectia cu COVID-19 in Bulgaria, pentru a folosit testul ca sa intre in Grecia, prin punctul de frontiera rutier de la Kulata-Promachonas, intra sub incidenta legislatiei bulgare, in contextul pandemiei de coronavirus.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizeaza cetatenii care calatoresc in Belgia ca tara noastra a fost inclusa in zona portocalie, iar autoritatile din regat pot stabili masuri si recomanda vigilenta crescuta. MAE precizeaza ca duminica autoritatile belgiene au anuntat noile masuri privind conditiile…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, luni, ca alți trei romani aflați in Grecia au fost testați pozitiv COVID-19. Doi dintre ei se afla in Insula Evia și altul in Salonic. ”In continuarea informațiilor cu privire la situația turiștilor romani aflați in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe…

- Autoritațile din Grecia au anunțat noi restricții la granița, dupa ce cazurile de coronavirus, in special cele importate, au inceput sa creasca in ultimele zile. Astfel, toți cetațenii straini care intra in Grecia la vama Kulata-Promachonas sunt obligați sa prezinte un test molecular cu rezultat negativ…

- Autoritațile din Grecia au depistat 29 de turiști care veneau din Romania și Bulgaria și care au ieșit pozitivi la testul Covid-19. Aceștia au fost testați la punctul de trece al frontierei Kulata – Promachonas.

- Alți doi romani aflați in vacanța in Grecia au fost depistați cu Covid-19, dupa ce saptamana trecuta o turista a fost confirmata cu noul coronavirus. Unul dintre romani se afla in insula Thassos, iar celalalt in Paralia Katerini.