Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu Martin Kallen, CEO al UEFA Events, ca propunerile FRF pentru antrenamentele echipelor nationale care vor juca la Bucuresti in cadrul EURO 2020 sunt bazele sportive de la Mogosoaia,…

- Gazonul natural de pe Arena Nationala, care a fost montat de Primaria Capitalei cu 240.000 de euro la sfarsitul lunii august, ar putea fi schimbat cu unul hibrid in vederea gazduirii celor patru meciuri programate la Bucuresti in cadrul EURO 2020. Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu,…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu Martin Kallen, CEO al UEFA Events, ca isi doreste ca Romania sa candideze pentru organizarea Campionatului European Under-21 din anul 2023. "Pentru noi EURO 2020 este doar inceputul,…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca meciul echipei nationale a Romaniei cu Suedia, programat la 15 noiembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti, in cadrul preliminariilor EURO 2020, se va disputa cu casa

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca meciul echipei nationale a Romaniei cu Suedia, programat la 15 noiembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti, in cadrul preliminariilor EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa. "Cred ca va fi…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal (FRF), a declarat, joi, ca se așteapta la o prezența de aproximativ 8.000 de copii la meciul Romania-Norvegia, din preliminariile EURO 2020, care va avea loc marți, 15 octombrie, de la 21:45, pe Arena Naționala, in preliminariile EURO 2020,…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, luni, ca ar fi multumit daca echipa nationala a Romaniei ar obtine patru puncte in meciurile cu Spania si Malta, si foarte fericit in situatia in care ar castiga sase puncte. "Cu patru puncte as fi multumit in dubla cu Spania…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, luni, ca ar fi multumit daca echipa nationala a Romaniei ar obtine patru puncte in meciurile cu Spania si Malta, si foarte fericit in situatia in care ar castiga sase puncte. "Cu patru puncte as fi multumit in dubla cu Spania si…