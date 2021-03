Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa de fotbal Under-21 a Romaniei a invins, cu scorul de 2-1 (0-0), nationala Ungariei, intr-o partida din Grupa A a Campionatului European de tineret 2021, disputata pe stadionul „Uj Bozsik” din Budapesta. Romania a obtinut prima sa victorie la EURO, golurile fiind marcate de Alexandru Matan…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a invins Ungaria, pe terenul acesteia, in cadrul celei de-a doua partide de la Campionatul European, noteaza r3media.ro. Tricolorii au invins cu 2-1, dupa ce au fost conduși cu 1-0. La pauza a fost 0-0. Golurile Romaniei au fost marcate de Mațan (69) și Pașcanu…

- Dupa doua meciuri la Euro, Romania are patru puncte in clasament. Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei a sustinut in aceasta seara, la Budapesta, al doilea meci de la turneul final al Campionatului European din Ungaria si Slovenia.Tricolorii pregatiti de Adrian Mutu au intalnit Ungaria, iar,…

- Romania U21 face un meci bun impotriva Olandei la CE U21. Olanda a deschis scorul insa Andrei Ciobanu a egalat aproape imediat dupa o lovitura libera executata formidabil de jucatorul Viitorului. Romania-Olanda, 1-1 la pauza. Olanda domina la capitolul posesie insa romanii incerca sa-l surprinda…

- FCSB si FC Viitorul au cate patru jucatori in formula de start a nationalei de fotbal Under-21 a Romaniei, care intalneste echipa similara a Olandei, in Grup A a Campionatului European de tineret 2021, miercuri seara, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta. Portarul Vlad, Harut, Olaru si Morutan provin…

- Alexandru Mațan (21 de ani) și Marco Dulca (21 de ani) au fost primii „tricolori” sosiți in cantonamentul naționalei de tineret. Cei doi au avut o ședința speciala de pregatire alaturi de Adrian Mutu (42 de ani). Tricolorii” fac parte din Grupa A la Euro 2021, alaturi de Germania, Olanda și Ungaria.…

- Selecționerul naționalei U21, Adrian Mutu a anunțat, in urma cu scurt timp, lotul pentru grupele Campionatului European de tineret. Dejeanul Catalin Itu a fost convocat. Reprezentativa Under 21 a Romaniei va participa in perioada 24-30 martie la faza grupelor a Campionatului European U21 din Ungaria…