Stiri pe aceeasi tema

- S-a schimbat lista țarilor aflate in zonele verzi, galbene sau roșii. Carantinarea pentru 14 zile e obligatorie pentru cei ce vin din zona roșie și galbena, cu puține excepții. Autoritațile au emis noi liste cu țarile cuprinse in zonele verzi, galbene și roșii. Aceasta lista intra in vigoare de duminica,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi, 5 august 2021, Hotararea numarul 54 privind aprobarea listei tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.CNSU a actualizat lista tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat; in zona rosie au intrat: Spania, Franta, Olanda,…

- Cu 96 de persoane decedate la un milion de locuitori in 2019, Romania se menține pe primul loc in Uniunea Europeana privind rata de mortalitate in accidente rutiere, potrivit datelor Eurostat citate de Mediafax . Un numar de 1.864 de persoane au decat in accidente rutiere in Romania in 2019, in scadere…

- Economie Puține locuri de munca prin rețeaua EURES, in aceasta perioada iunie 7, 2021 12:49 Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, in aceasta perioada, prin intermediul retelei EURES Romania, 109 locuri de munca vacante, in domenii de activitate ca agricultura, servicii, hotel-restaurant.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca autoritatile austriece au revizuit conditiile de intrare in aceasta tara, in contextul pandemiei de COVID-19, noile masuri urmand sa se aplice pana la 30 iunie. Potrivit MAE, persoanele care calatoresc in Austria din state pentru care nu au fost emise…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca autoritatile austriece au revizuit conditiile de intrare in Austria, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica pana la 30 iunie. “Astfel, persoanele care calatoresc in Republica Austria din state pentru care nu au fost emise alerte de calatorie,…

- Conform Mediafax , noile masuri se aplica pana pe 30 iunie 2021.Astfel, persoanele care calatoresc in Austria din state pentru care nu au fost emise alerte de calatorie, inclusiv din Romania, sunt exceptate de la masura autoizolarii, daca pot dovedi ca in ultimele 10 zile s-au aflat pe teritoriul unuia…

- Romania se situeeaza pe locul 32 intr-un clasament al satisfacției expaților, inaintea SUA și Germaniei, topul fiind condus de Taiwan, Mexic și Costa Rica. In top 10 se afla Taiwan, Mexic, Costa Rica, Malaezia, Portugalia, Noua Zeelanda, Australia, Ecuador, Canada și Vietnam, scrie Mediafax.ro.…