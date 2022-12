Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei a susținut, joi seara, o scurta conferința de presa pe tema calendarului aderarii Romaniei la Schengen, dupa reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Klaus Iohannis susține ca nu suntem in pragul unei crize diplomatice cu Austria și ca problema se va rezolva „de la sine,…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat joi, inaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre problema Schengen. Nehammer a sustinut ca 20.000 de migranti care au ajuns ilegal in Austria au trecut prin Romania, iar Politia romana stie…

- Klaus Iohannis a anunțat ca Romania nu va ataca votul din JAI la Curtea Europeana de Justiție. Singura soluție e diplomația, a mai spus președintele. Pe de alta parte, președintele a precizat ca nu trebuie sa ne facem speranțe mari. Urmatoarea decizie privind aderarea țarii noastre la Schengen ar putea…

- ”Eu cand am vorbit despre sancțiuni catre Austria, nu catre austrieci (...) daca tu ai folosit un drept de veto nejustificat, atunci nu te așteptat, spre exemplu, cand Austria o sa solicite șefia OSCE, ca Romania sa nu foloseasca același drept de veto. Poate, pana se ajunge la aceasta paralela, totuși,…

- In ședința din 8 decembrie 2022, Consiliul JAI a respins primirea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Votul a fost defavorabil Romaniei intrucat s-au opus doua țari: Austria și Olanda. Singura țara care a primit vot favorabil pentru Schengen a fost Croația. Pentru un aviz pozitiv in Consiliul…