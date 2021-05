Stiri pe aceeasi tema

- Alte 30 de containere sosite din Germania cu deseuri, pentru aceeasi firma din Prahova, au fost descoperite in ultimele doua zile in Portul Constanta Sud Agigea. ''In perioada 12.05 - 13.05.2021, politistii de frontiera, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, ai Biroului…

- Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a anuntat ca in Portul Constanta sunt 90 de containere care urmeaza sa fie verificate si acestea vor fi reintoarse in tarile de origine deoarece contin deseuri. El a precizat ca tot ce intra in Romania este verificat. Marti au fost descoperite alte…

- Datele Eurostat pentru urmatorii 30 de ani arata sumbru. Milioane de oameni iși vor pierde viața, iar populațiile celor mai multe țari vor resimți acest declin. Mai exact, potrivit sursei citate, sintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea…

- Autoritațile au actualizat lista teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care este necesara intrarea in carantina la sosirea in Romania. Pe aceasta sunt peste 40 de state, intre care Franța, Olanda, Ungaria, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria sau Turcia. Nu este necesara carantinarea pentru…

- Mai multe containere incarcate cu deșeuri au fost gasite in Portul Constanta Sud Agigea. Importul ilegal de deșeuri a fost facut de doua societati din Prahova și din București. Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au identificat doua societati comerciale, una din Prahova, iar…

- Libertatea a prezentat miercuri imagini cu tone de gunoaie nereciclabile aduse in portul Agigea din Germania cu un transport belgian și gasite de Garda de Mediu și Poliția de Frontiera. Sute de alte tone de deșeuri au intrat in țara in ultimii ani pentru a fi arse in incineratoare. Cazul gunoaielor…

- Autoritațile romane organizeaza vineri, de la ora 15.00, o sesiune de intrebari și raspunsuri online, pe pagina de Facebook RoVaccinare, despre imunizarea cu serul de la AstraZeneca. Se intampla dupa ce ieri Comitetul de Vaccinare a retras temporar un lot care a fost suspendat și in Italia. O parte…