Stiri pe aceeasi tema

- Scandaluri violente au avut loc in prima zi de Paște, in cartiere marginașe, rau famate, din București, Sacele și Ploiești! Sociologul Gelu Duminica a vorbit la Digi24 despre aceste cazuri și ce inseamna cu adevarat prevenție in aceste cazuri.

- Inainte de intervenția in forța, petrecareții s-au filmat și au postat imaginile pe rețelele de socializare. "Intrati cat de multi. Sa vedeti cum vine Politia de nu-i rastorn. Asteptam Politia! Politia! Revolutie! Revolutie!", a spus un barbat care a publicat pe Facebook imaginile de la un…

- Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 11:02, in zona seismica Vrancea.Seismul s-a produs la o adancime de 113 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 91 km E de Brasov, 92 km S de Bacau, 105 km V de Galati, 106 km NE de Ploiesti, 108 km NV de Braila, 155 km N de Bucuresti, 170…

- Un cutremur de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineața, in Romania.Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 6:17, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremurul a avut loc la o adancime de 119 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 59 km NE de Ploiesti, 60 km E…

- Un cutremur de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, astazi, in Romania.Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 11:52, in județul Vrancea.Seismul s-a produs la o adancime de 80 km, in apropierea urmatoarelor orase: 87 km E de Brasov, 89 km S de Bacau, 106 km NE de Ploiesti, 110 km V de Galati,…

- Atletul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, Constantin Andonii (foto, primul din stanga), a facut parte din stafeta de 4×400 metri care a contribuit cu o medalie de bronz la bilantul general de 12 medalii (5 de aur, doua de argint si 5 de bronz) realizat de Romania la Campionatele Balcanice indoor,…

- Un cutremur de 5,2 grade a avut loc, vineri dimineața, la ora 3.26.46, in Romania, potrivit Institului National pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut epicentrul in Vrancea. Inițial, magnitudinea cutremurului a fost estimata la 5,4 și adancimea la 126 de km, dar ulterior datele au fost actualizate.…

- Un seism puternic s-a resimtit in aceasta dimineata, la ora 03:26:46, in Romania. Potrivit INFP, seismul ar fi avut magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter si epicentrul in Vrancea. Inițial, magnitudinea cutremurului a fost estimata la 5,4 și adancimea la 126 de km, dar ulterior datele au fost actualizate.Cutremurul…