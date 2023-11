Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, marti seara, ca singurul sau merit este ca a avut incredere in jucatorii sai, dupa campania care a dus Romania la Euro 2024."Este o bucurie fara margini si un sentiment deobseit, Generatia asta poate sa creasca. Am un singur merit. Am avut incredere in…

- Romania s-a calificat la Euro 2024, dupa victoria obținuta sambata trecuta, in Ungaria, la Felcsut, scor 2-1 impotriva Israelului, iar in aceasta seara joaca, pe Arena Naționala, contra Elveției, pentru a termina grupa pe locul 1. "Tricolorii" pot prinde urna a doua la tragerea la sorți pentru turneul…

- Romania a obținut calificarea la Campionatul European de fotbal dupa o pauza de opt ani. Victoria cu 2-1 contra Istraelului și remiza neașteptata a Elveției cu Kosovo i-a propulsat momentan pe tricolori in urna a doua valorica pentru tragerea la sorți.

- Romania a cazut un loc in clasamentul FIFA. „Tricolorii" ocupa, acum, locul 48. Inaintea ultimelor doua meciuri din preliminariile EURO 2024, Romania ocupa primul loc, cu 16 puncte, la unul distanța de Elveția și la 4 de Israel, care are doua meciuri mai puțin disputate.Romania mai are de jucat cu Israel…

- U21 spre EURO 2025 | Victorie in ultimul minut de prelungiri! Romania – Finlanda 1-0 Nationala Romaniei U21 a disputat in luna octombrie primele meciuri de pe teren propriu, din campania de calificare pentru Campionatul European U21. Tricolorii fac parte din Grupa E, alaturi de Elveția, Finlanda, Albania,…

- Nationala Romaniei U21 a disputat in luna octombrie primele meciuri de pe teren propriu, din campania de calificare pentru Campionatul European U21. Tricolorii fac parte din Grupa E, alaturi de Elveția, Finlanda, Albania, Muntenegru și Armenia. ROMANIA U21 – FINLANDA U21 1-0A marcat: Matei Ilie (90+8)…

- Romania a remizat cu Belarus, scor 0-0, și a pierdut șansa de a urca pe primul loc in grupa de calificare la EURO 2024. Adrian Porumboiu (73 de ani) este convins ca Romania pastreaza șanse importante la calificare. Dupa 7 meciuri disputate, Romania ocupa poziția secunda in grupa I, cu 13 puncte.„Tricolorii”…

- Romania U21 - Finalnda U21, meci contand pentru Grupa E a preliminariilor pentru Campionatul European din Slovacia, este programat, vineri, 13 octombrie, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulesti din Capitala, si va fi transmis in direct de Pro Arena.