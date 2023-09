România educată se digitalizează pe …contrasens în Europa Cu puțin timp inainte ca Romania sa nu mai apara in primele 1.000 de universitați din lume ale prestigiosului clasament Shanghai, premierul Marcel Ciolacu anunța demararea celei mai mari investiții in modernizarea infrastructurii educaționale din țara noastra. Peste un miliard de euro se vor aloca prin PNRR pentru dotarea a peste 5.600 de scoli, gradinite, laboratoare de informatica si stiinte, cabinete scolare, ateliere de practica. Numai ca, la scurt timp dupa anunțarea programului de digitalizare a invațamantului romanesc, mai multe state europene au facut mutari extrem de importante privind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu (54 de ani), un nume de referința in fotbalul romanesc, considera ca rezultatele dezastruoase de pe plan european sunt și o consecința a carențelor fizice cu care se confrunta jucatorii noștri. „Suferim din punct de vedere fizic, tot ce inseamna intensitate, tot ce inseamna dueluri.…

- „Fac un apel și cer tuturor instituțiilor implicate sa aplice legea cu strictețe și oriunde este nevoie sa ia masuri ferme. Acești patroni care iau sute de milioane de euro, provocand tragedii de proporții, nu au ce cauta in mediul de afaceri din Romania. Trebuie sa schimam legea, sa raspunda penal.…

- Comisia Europeana a propus Romaniei sa ia o masura șoc, dar miniștri prezenți la Bruxelles au respins aceasta soluție. Oficialii Comisiei Europene le-a cerut miniștrilor romani aflați la Bruxelles sa salte cota de TVA de la 19% la 21% pentru aproape toate categoriile de produse, susțin surse aproate…

- ”Produsul Intern Brut al Romaniei se mentine pe o crestere usoara, insa evolutia industriei si a constructiilor, la pachet cu deficitul bugetar si cel comercial, ofera motive de ingrijorare. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, o analiza mai atenta a datelor economice…

- Cea de-a treia editie a festivalului The Jazz Cave va avea loc in perioada 16 - 18 august. Festivalul aduce peste 20 de formatii din Europa si de peste ocean, care vor bucura publicul cu concerte de jazz si alte stiluri muzicale, ce se vor desfasura pe doua scene - Pestera Innerland si Zanoaga Dreamland,…

- Romania trebuie sa regandeasca sistemul RO-ALERT, astfel incat acesta sa fie mult mai rapid, avand vedere modificarile climatice de fond care se petrec nu numai in tara noastra, ci si in intreaga lume, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Seful Executivului este intr-o vizita de lucru la Tulcea,…

- Azi se inaugureaza unul dintre cele mai importante obiective ale rețelei rutiere din țara noastra – podul suspendat de la Braila. Incepand cu ora 13:00 va fi dat in trafic podul suspendat peste Dunare de la Braila/Galați – Tulcea, cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea…

- Romania a inregistrat un avans semnificativ in ceea ce privește nivelul de trai in anul trecut, conform datelor publicate de Eurostat. Utilizand masura consumului individual efectiv (AIC) pe locuitor, Romania s-a clasat pe locul 14 in Uniunea Europeana, urcand in ierarhie și depașind țari precum Irlanda,…