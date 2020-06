Stiri pe aceeasi tema

- Romania avea la inceputul acestui an puțin peste 4 milioane de copii (tineri cu varsta sub 18 ani), potrivit informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistica. Anul trecut a fost, de asemenea, primul in care pragul nou-nascuților a coborat sub 200.000. Mai mult, pana in 2060 in circa jumatate…

- Compania Google a anunțat ca va finanța cu 200.000 de dolari o organizație care deruleaza programe de siguranța online pentru profesori și copii. Potrivit companiei, scopul acestuia este de a-i ajuta pe elevi sa devina cetațeni conștienți și responsabili.

- In contextul pandemiei de coronavirus și al masurilor luate de autoritați, antreprenorii s-au confruntat cu probleme reale, afacerile lor fiind puse la pamant in ultimele luni. Domeniul HoReCa se numara printre segmentele economice care au avut de suferit cel mai mult in acest sens. Iar intrebarea care…

- Pe fondul pandemiei de coronavirus, Federația Romana de Fotbal a hotarat anularea celor 31 de competiții de copii, juniori și grassroots din sezonul 2019/2020. Razvan Burleanu a declarat ca obiectivul Federației pentru acest final de sezon este sa duca la bun sfarșit primele doua ligi, fara a pune in…

- „Am avut mulți prieteni care ne-au spus: <>. Noi suntem antreprenori, este un nivel de risc cand ești antreprenor. Și, ca antreprenor, eu sunt un optimist. Daca nu suntem optimiști, nu suntem antreprenori. Am spus: <>. Eu am observat ca eMag și CEL.ro vand destul de bine produse electronice,…

- "Retailerii care functioneaza in centrele comerciale de tip mall - cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor - vor pune in aplicare urmatoarele masuri preventive: 1. Invocarea Pandemiei COVID-19 ca un eveniment fortuit ce reuneste atat forta majora, cat si cazul fortuit si, pe cale de consecinta,…

- Tragedie imensa! O șoferița romanca de TIR, mama a trei copii, a murit intr-un cumplit accident …. O tanara din comuna Rebra, județul Bistrița-Nasaud, șoferița de TIR, a murit intr-un cumplit accident rutier, pe o autostrada din Franța, in timp ce soțul ei, care se afla la volanul TIR-ului, a fost grav…

- In ultimii ani, de cand a renunțat la televiziune, Mugur Mihaescu s-a concentrat pe afaceri. Acesta deține mai multe pub-uri in Capitala, care din pacate acum, odata cu pandemia de coronavirus care s-a instalat in Romania, au de suferit. La cateva zile dupa ce președintele Klaus Iohannis adecretat…