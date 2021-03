Stiri pe aceeasi tema

- 62% dintre cetațeni sunt de parere ca Romania are un proces durabil și sustenabil de captare și furnizare a apei potabile, conform unei cercetari sociologice din cadrul proiectului“Romania Durabila”, SIPOCA 613. Barometrul a avut drept scop masurarea opiniei publice privind cel de-al șaselea Obiectiv…

- Parlamentarii PSD vor depune in Parlament amendamente la bugetul de stat pentru majorarea alocațiilor și pensiilor in 2021, a anunțat purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, dupa ședința BPN de luni, noteaza Digi24.ro Paradoxul pandemic: in 2020 inspectorii de munca au dat mai multe amenzi. Cea…

- Pe tot parcursul pandemiei, poate persoanele care au fost cele mai in siguranța fața de noul coronavirus au fost astronauții care se afla pe Stația Spațiala Internaționala. Practic, intr-un mediu atat de izolat este imposibil sa te imbolnavești din cauza factorilor externi, iar pericolul poate veni…

- Doar o treime dintre cetateni se declara multumiti de calitatea sistemului educational in ansamblul lui, insa majoritatea (59%) considera ca invatamantul universitar din Romania este de calitate, releva un barometru de opinie realizat in cadrul proiectului "Romania Durabila" implementat de Secretariatul…

- 86% dintre cetațenii Romaniei considera ca femeile și barbații au drepturi egale, conform unui barometru de opinie realizat in vederea masurarea percepției publice asupra Obiectivului de Dezvoltare Durabila ODD5 – Egalitate de gen, propus in Strategia Naționala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei…

- Adolescenților li se administreaza vaccinul mRNA-1273 in doua doze, la un interval de 28 de zile.La studiu, realizat in colaborare cu Biomedical Advanced Research and Development Authority - parte din Departamentul pentru Sanatate din SUA, vor participa 3.000 de adolescenți din țara care nu au probleme…

- 71% dintre romani considera ca in tara noastra exista mai multe persoane sarace decat in majoritatea statelor membre UE, iar 73% apreciaza ca in ultimii cinci ani saracia a crescut foarte mult sau destul de mult in Romania, conform unui comunicat transmis de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila…