România alimentează cu benzină și motorină armata rusă din Transnistria Autoproclamata Republica Moldoveneasca Nistreana are o populație de nici cinci sute de mii de locuitori, iar anul trecut a consumat in jur de 80 de mii de kilograme de combustibil. Aproape toata cantitatea de combustibil necesara este importata din Rusia printr-o schema intortocheata care angreneaza firme din cinci țari, inclusiv Romania. Ocolul Combustibilul destinat Transnistriei pleaca din portul rusesc Novorosiisk de la Marea Neagra și este transportat la Constanța. Aici este depozitat, in regim de antrepozit, la Oil Terminal. Conform unor informații obținute de catre Centrului de Investigații… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

