Stiri pe aceeasi tema

- In luna iulie 2018, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,1% fata de luna iunie 2018, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna iulie 2018, comparativ cu luna iulie 2017, preturile productiei industriale…

- In luna iulie 2018, comparativ cu luna iulie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 6%, arata datele Institutului National de Statistica. Evolutia s-a datorat cresterii cu 5,6% a preturilor pe piata interna si cu 6,6% a celor pe pentru…

- Preturile productiei industriale pe total – piata interna si piata externa – au crescut cu 6% in luna iulie, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, ritm scazut fata de cel inregistrat in luna precedenta, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In iunie, preturile…

- Industria "functioneaza bine si este sustenabila" Ministrul economiei, Danut Andrusca, sustine ca industria, considerata motorul economiei românesti, functioneaza bine si este sustenabila. La bilantul pe primul semestru al anului, oficialul guvernamental a prezentat date care sa vina…

- Preturile alimentelor la nivel mondial au inregistrat in iulie un recul de 3,7%, comparativ cu luna precedenta, cel mai semnificativ declin din decembrie pana in prezent, ca urmare a scaderii cotatiilor la toate tipurile de culturi, a anuntat joi Organizatia ...

- Preturile la bunurile si serviciile de consum variau semnificativ in Uniunea Europeana (UE), in anul 2017, in conditiile in care in Danemarca si Luxemburg preturile se situau la 142%, respectiv 127% fata de media din UE, la polul opus fiind Bulgaria (48%) si Romania, unde preturile se situau la 52%…

- Cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale in aprilie au fost raportate in Slovenia (6,9%), Romania (6%) si Polonia (5,9%), iar cele mai mari scaderi in Malta (minus 5,8%), Irlanda (minus 4,7%) si Croatia (minus 1,3%). In aprilie, comparativ cu luna precedenta, productia industriala…

- "Una dintre problemele importante care preocupa statele membre se refera la preturi. Se constata ca, pe de o parte, sunt preturi mari pentru consumatori si, pe de alta parte, ca sunt mici pentru fermieri. Este o problema care e foarte preocupanta si o ingrijorare temeinica", a afirmat Vasile, intr-o…