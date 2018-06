Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 20 de ani, Andrei Iancu, a fost retinut in portul Dover din Marea Britanie si acuzat de trafic de persoane, dupa ce Politia a descoperit in portbagajul masinii sale, intr-o valiza, un adolescent de 16 ani, scrie The Guardian.

- In timp ce aproape 700 de persoane, potrivit politiei, marsaluiau in centrul Atenei, scandand sloganuri antiamericane si indreptandu-se spre ambasada SUA, un grup de 50 de tineri a iesit din rand si au incercat sa dea jos cu o funie statuia lui Truman de pe postament, situata in apropiere de centrul…

- Toyota recheama in service 28.000 de masini din Romania. INCREDIBIL: ce defect a fost descoperit Toyota a trimis o noua notificare pentru o rechemare de amploare pentru Romania. Este vorba despre mai bine de 28.000 de autovehicule care sunt pe șoselele din Romania, scrie Profit.ro . Autoritațile au…

- "Sper ca in anii care vor veni ai presedintiei voastre, tara dumneavoastra va participa activ la toate activitatile Consiliului Europei", a declarat Thorbjorn Jagland intr-o scrisoare adresata lui Vladimir Putin pentru a-l "felicita cu ocazia realegerii". "Rusia este un membru important…

- Un nou inceput de saptamana de coșmar pentru șoferii de camioane care au ajuns la frontiera cu Ungaria, unde au ramas blocați multe ore. Sute de TIR-uri au format o coloana de peste zece kilometri la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada. Deși luni dimineața au fost deschise patru…