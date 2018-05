Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 17 aprilie 2018, in jurul orei 6.30 dimineața, Costan Ovidiu Cristian, de 39 ani, din satul Bucium, a plecat de la locuinta sa spre Alba Iulia, unde facea școala de șoferi. Soția barbatului susține ca acesta a plecat cu ocazie, iar pe parcursul zilei au vorbit de mai multe ori la telefon. La…

- Sotia unui avocat chinez arestat de regimul comunist de la Beijing a trecut la o forma de protest mai putin obisnuita. Femeia a plecat într-un mars de 100 de kilometri pentru a primi raspunsuri despre sotul de care nu mai stie nimic de peste 1000 de zile (aproape 3 ani).

- Evenimentul petrecut duminica la Salina Slanic din judetul Prahova, in urma caruia 22 de persoane, cetateni israelieni, au fost ranite, nu poate fi catalogat nici accident rutier si nici accident de munca. Microbuzul cu turisti s-a rasturnat intr-o curba periculoasa, in tunelul care duce in subteran,…

- Atletul francez Mathieu Louisy a fost dat disparut la Las Vegas, unde se afla intr-un stagiu de pregatire. El nu a mai putut fi contactat de cinci zile. Louisy este vicecampion al Frantei la 60 de metri garduri si 100 metri garduri in 2017.La 15 martie, el a vorbit la telefon cu mama si cu…

- Recompensa de 98 de milioane de pesos, a precizat ministerul argentinian al apararii, va fi platita "persoanei care va oferi o informatie sau date utile care sa permita localizarea cu precizie a submarinului" San Juan. Marina argentiniana continua cercetarile cu mijloace limitate si guvernul…

- Drama prin care trece familia Udrea a impresionat-o inclusiv pe Marie Louise Coleiro Preca, președinta Maltei. Aceasta a decis sa sprijine familia, prin intermediul fundației sale. De asemenea, o companie aeriana s-a oferit sa transporte trupul neinsuflețit al lui Dan, in Romania, gratuit.

- Localnicii unui sat din Malaezia au macelarit un piton uriaș, apoi l-au mancat. Mai mulți locuitori au unui satuc de pe o insula din Malaezia au omorat o femela piton lunga de cațiva metri, iar ulterior au macelarit și pitonul mascul cu care se imperechea și au prajit reptilele pe foc pentru a le manca.…

- Cațiva sateni se aflau la vanatoare cand au auzit zgomote puternice venind dintr-un copac cazut. Unul dintre vanatori a incercat sa miște copacul, moment in care a observat un piton, femela, lung de 20 de metri, imperecheat cu un șarpe mascul.