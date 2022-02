Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav in fața liceului Jean Monnet din cartierul Primaverii. Un grup de 10-15 persoane avand in posesie mai multe obiecte contondente s-au strans in fața unitații de invațamant pentru a aștepta o fata. Speriați, paznicii au anunțat autoritațile, care au venit imediat a fața locului pentru…

- Festivitatea de premiere pentru competitia de patinaj artistic pe echipe de la JO Beijing 2022 nu a avut loc, iar motivul a fost aflat. Este vorba despre un test antidoping al sportivei Kamila Valieva, 15 ani, noua stea a patinajului mondial. Festivitatea de decernare a medaliilor trebuia sa aiba loc…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 1 februarie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, pe strazile Gutinului si Primaverii, din cauza unei avarii la hidrant. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile…

- Frumusețea se invața din mama in fiica, iar rețetele bunicii sunt zestrea de neprețuit a fiecarei femei care are grija de ea și face asta cu responsabilitate și bun simț. Natura ne-a oferit ce are ea mai de preț, așa ca, daca suntem atente, putem sa aducem magia ei pe pielea noastra.

- Sorin Carțu susține ca nu este afectat de venirea lui Marian Copilu la Universitatea Craiova. In organigrama clubului, Carțu figureaza ca președinte al oltenilor, iar Copilu ca președinte executiv. Altfel spus, Sorinaccio ocupa un rol decorativ, la fel ca inainte, in timp ce fostul șef al CFR-ului va…

- Pescuitul este un hobby excelent, care iți schimba starea de spirit in bine, care te relaxeaza, indiferent de rezultat. Mulți pescari au ajuns sa creada ca pescuitul este soluția la orice problema – indiferent daca este legata de munca, dragoste sau bani. Prin practicarea pescuitului ai experiențe…

- O data cu venirea primei ninsori administratia locala din Targu Neamt spune ca a luat toate masurile necesare in vederea unei circulații normale pe drumurile de pe raza orasului. Pentru a nu fi luati prin surprindere de venirea iernii cei de la primaria Targu Neamt au pregatit inca de azi dimineata…

- Liderii Bisericii lui Hristos din Idaho duc eforturi concertate pentru a-si promova ideile pe canalele mainstream, unele dintre aceste eforturi presupunand aranjamente financiare complicate, relateaza The Guardian.