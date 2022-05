Rochii cu pene si dantela in colectia primavara-vara 2022 Colectia pentru primavara 2022 a fost prezentata la Paris Haute Couture Fashion Week, si a adus niste priviri familiare in centrul atentiei. Colectia este foarte romantica si paleta de culori se invarte in jurul valorii de tonuri mai deschise, dar se concentreaza pe ornamente fermecatoare si atingeri elegante. Multitudinea de detalii delicate si dantela, trandafiri 3D sunt utilizate in noua colectie Zuhair Murad. Pene delicate si ornamentatie cu margele complicate au fost alte elemente uimitoare, care au transformat rochiile clasice in capodopere minunate. De asemenea, colectia a adus si un mix… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

