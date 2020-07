Robert Negoiță și-a făcut partid. "București 2020" Primarul sectorului 3, Robert Negoița, și-a lansat marți partidul &"București 2020&". &" Obiectivul nostru e de a maturiza electoratul din București. Haideți sa nu mai așteptam acea strategie a unora de a duce discuția în niște zone care nu ne ajuta. (...) Ne propunem sa venim cu o oferta clara și concreta, sa îndeplinim așteptarile cetațenilor&", a spus Negoița.



Știre în curs de actualizare Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

