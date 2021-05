Stiri pe aceeasi tema

- Studiul facut de cele doua organizații, care a fost publicat in revista Environment International, un program de cel putin 55 de ore de lucru pe saptamana este asociat cu un risc estimat de 35% mai mare de atac cerebral si de 17% mai mare de cardiopatie ischemica, fata de situatia cu 35-40 de ore pe…

- Un numar de peste 55 de ore de lucru pe saptamana creste riscul de deces cauzat de accidente vasculare cerebrale si boli cardiace, releva un studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si al Organizatiei Internationale a Muncii (ILO), publicat luni si citat de AFP si DPA.

- Pandemia de COVID-19 crește riscul de obezitate la copii, avertizeaza Biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Raportul arata ca inchiderea școlilor și gradinițelor, cu des...

- Confuzia, automultumirea si inconsecventa in combaterea Covid-19 fac ca pandemia sa fie departe de a se incheia, desi ea ar putea fi pusa sub control in cateva luni daca s-ar lua masurile sanitare adecvate, a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom…

- Confuzia, automultumirea si inconsecventa in combaterea COVID-19 fac ca pandemia sa fie departe de a se incheia, desi ea ar putea fi pusa sub control in cateva luni daca s-ar lua masurile sanitare adecvate, spune directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza…

- Pandemia de coronavirus a provocat traume in masa la o scara mai mare decat al Doilea Razboi Mondial, iar impactul va dura „mulți ani de acum incolo”, susține Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS).

- Pandemia de coronavirus a provocat traume in masa la o scara mai mare decat al Doilea Razboi Mondial, iar impactul va dura „mulți ani de acum incolo”, a anuntat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, informeaza Mediafax. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- A fost facut public primul raport dedicat efectelor platformelor digitale asupra pietei muncii, realizat de Organizatia Internationala a Muncii (OIM). Pandemia de coronavirus (COVID-19) a accelerat trecerea la economia digitala, a schimbat modul in care munca a fost timp de decenii organizata si reglementata.…