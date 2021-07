Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – CSM Reșița a incheiat cantonamentul din Serbia cu un amical impotriva arabilor de la Al-Faisaly, joc pe care rosso-nerii l-au caștigat cu scorul de 2-0. Noii veniți Mura și Mediop au inscris pentru CSM Reșița. In primul amical din acest cantonament, Reșița a terminat la egalitate, scor 0-0,…

- In fața a aproximativ 2.500 de spectatori, miercuri seara, UTA și-a prezentat lotul și echipamentul de joc pentru noul sezon al Ligii I. Dupa momente obisnuite la astfel de manifestari, condimentate si cu muzica si dans, a urmat un meci amical, cu Ripensia Timisoara. Doua nume de legenda din fotbalul…

- Gabriel Tamaș (37 de ani) este oficial președinte-jucator la FC Voluntari. Fundașul central a explicat rolul pe care il va avea la clubul ilfovean. Gabriel Tamaș a devenit primul președinte-jucator din istoria Ligii 1. Fundașul central a fost prezentat oficial astazi, intr-o conferința in care ilfovenii…

- FC Arges si Universitatea Cluj au ajuns la un acord pentru imprumutul fundasului Tudor Telcean, a anuntat, miercuri, gruparea din Pitesti, potrivit news.ro. Fundasul de 19 ani va evolua in Trivale un sezon sub forma de imprumut, cu optiune de transfer definiv. In schimbul lui Telcean, FC Arges…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat, luni, ca Planul National de Redresare si Rezilienta care a fost prezentat social-democratilor de Guvern cuprinde "un set de documente incoerente", care nu au o legatura unele cu altele pe diverse capitole, fara a acoperi intreaga tematica. "Am fost…

- Multe voci vorbesc in aceasta perioada de o posibila instabilitate la Chindia, fie financiara, fie de lot. E evident faptul Post-ul Chindia va avea asigurat planul financiar și in urmatorul sezon al Ligii 1! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rapid Jibou, castigatoarea Ligii a IV-a Salaj in actualul sezon, a scapat de primul tur al barajului de promovare in Liga a III-a, evoluand direct in turul doi, unde a intalnit Luceafarul Oradea, formatie ce a terminat pe ultimul loc in Seria a X-a din esalonul trei. Formatia de pe malul Somesului a…