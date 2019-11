Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara nu a stat mult timp „pe rosu” dupa retragerea Daco-Geticii. Formatia pregatita de Alexandru Pelici a invins-o azi cu 2-1 pe Concordia Chiajna si a facut un salt sanatos in clasament. Ros-galbenii au dominat, au deschis scorul prin Apro din penalti, dar a fost egali la pauza cu ilfovenii.…

- Partida a inceput practic de la scorul de 0-1, pentru ca oaspeții au deschis scorul in minutul 2 prin Ciprian Rus. Replica gazdelor a venit trei minute mai tarziu, cand șutul lui Dragoș Saulescu a fost respins de portar in fața, dar Marius Coman n-a reușit sa trimita mingea in poarta din…

- Ripensia Timisoara a inregistrat al doilea meci fara gol marcat. Ros.galbenii nu au reusit sa puncteze in intermediara pe terenul celor de la Pandurii Tg. Jiu dupa umilinta suferita acasa cu Mioveni. Jocul s-a incheiat cu scor alb, 0-0 iar elevii lui Alexandru Pelici au facut doar un mic pas peste „linie”.…

- Ripensia Timisoara e ultima formatie din vestul tarii care a parasit competitia K.O. Ros-galbenii au fost invinsi fara drept de apel pe „Electrica” de catre prim-divizionara Sepsi Sf. Gheorghe. A fost 4-1 (3-1) pentru oaspetii pregatiti de Csaba Laszlo dupa o prima repriza in care gazdele au fost pedepsite…

- Ripensia Timisoara are parte de a doua deplasare la rand in acest sezon al Ligii 2. Dupa remiza de la Miercurea Ciuc, banatenii tintesc cel putin un punct si la malul marii, in fief-ul Farului Constanta. In continuare antrenorul Alexandru Pelici nu poate miza pe Adrian Zaluschi iar pe ros-galbeni ii…

- Ripensia Timisoara si-a aflat azi adversara din 16-imile Cupei Romaniei. Ros-galbenii vor da piept in 16-imi, la fel precum concitadina ASU Poli in urma cu un an, pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe. Tot in vestul tarii, in aceasta faza a competitiei K.O. UTA va primi vizita lui Dinamo iar CSU Craiova…

- Ripensia Timisoara nu revine cu mana goala din una dintre cele mai lungi deplasari ale toamnei. Ros-galbenii au reusit sa lege rezultatele pozitive printr-un 1-1 pe terenul Dunarii Calarasi. Golul echipei pregatite de Alexandru Pelici a venit (tot) dintr-un penalty transformat de Adrian Zaluschi in…

- Ripensia Timisoara are un moral bun inaintea deplasarii pe terenul uneia dintre deziluziile startul de sezon, Dunarea Calarasi. Ros-galbenii vin dupa doua victorii, una in campionat cu UTA si ieri in Cupa la Lupac, in timp ce formatia retrogradata din Liga I are doar un punct in clasament dupa primele…